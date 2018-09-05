قال عبدالله السعيد، لاعب أهلي جدة، إنه لو عاد به الزمن لفعل ما قام برحيله عن النادي الأهلي، موضحا أنه طلب ما يستحقه وأنه غير نادم على أي خطوة اتخذها في مسيرته الكروية.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية لقناة بيراميدز: "قدمت كل ما لدي خلال فترة تواجدي مع الأهلي، ولم أقصر نهائيا خلال مشواري وبذلت أقصى ما عندي".

وتابع: "الأزمة التي حدثت كان سببها عدم تقديري من قبِل إدارة المارد الأحمر، وكنت أبحث عن مستقبل أبنائي في ظل عدم تقصيري مع الفريق منذ مجيئي قادما من الإسماعيلي".

وعن سبب غيابه عن الملاعب حتى الآن مع أهلي جدة، أجاب السعيد: "تعرضت لإصابة في العضلة الأمامية أثناء معسكر الفريق في النمسا، ولكنني تعافيت وشاركت اليوم في أول مران لي مع الفريق".

وأوضح السعيد أنه لا يشاهد مباريات الأحمر في الوقت الحالي، حتى قبل رحيله لم يكن حريصا على مشاهدتها بشكل منتظم: "لو تصادف جلوسي في مكان ولقاء الأهلي أمامي أشاهد، لكن لا أحرص على الجلوس ومتابعة مباريات الأهلي".

وأشار: "مباريات الدوري المصري لا أتابعها، من الممكن مشاهدة لقاء لفريق معين في أوروبا، وما عدا ذلك لا أكون حريصًا، أفضل الفصل في حياتي العادية عن أجواء الكرة".

وأثنى السعيدعلى حسام البدري واصفًا إياه بأنه من أفضل المدربين الذين تعامل معهم خلال مسيرته الكروية.

وقال: "حسام البدري مدرب كبير، وبالنسبة لي من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم".

وعن رأيه في رحيل كوبر عن المنتخب الوطني، قال السعيد إن "هذه هي كرة القدم.. كوبر قدم الكثير للمنتخب وقادنا للتأهل لكأس العالم بعد فترة طويلة، والآن نحن في مرحلة جديدة مع أجيري".