بنك مصر: حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 12 مليار جنيه

كشف عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدى البنك بلغت 12 مليار جنيه.

وأضاف، خلال حواره الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن بعض من يتقدمون بطلبات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون أوراقهم بها أخطاء لا يمكن التغاضى عنها، ويتم رد بعض الميزانيات التي تطلب منهم إليهم مرة أخرى للعرض على مدير الحسابات، وفى حالة تكرار الخطأ مرات أخرى يتم وضعهم فى القائمة السوداء ولا يتم قبول مشروعاتهم، "لأن الأموال المودعة لدينا خاصة بأصحابها، وعلينا أن نضمن لهم أن تلك المشروعات ستدر من العائد ما يكفى لردها".

وقال المغربي: "عقدنا اتفاقية لمبادرة مع جامعة النيل لتقديم خدمات ودورات تدريبية لرواد الأعمال، ونتأكد من صرف الأموال المقدمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محلها".

وأكد نائب رئيس بنك مصر، أن المشروعات الصناعية تأتى على رأس المشروعات التي يهتم بها بنك مصر، لافتا إلى أن محفظته مقسمة إلى 3 أقسام، ثلثها للقطاع الصناعي، والآخر للقطاع الخدمي، والثلث الأخير للمقاولات، ويسعى البنك إلى مساعدة القطاع الصناعي دون فقدان الأمل معه، لما يمثله من أهمية.

وأضاف: "البعض ممن يتقدم بطلبات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون أوراقهم بها أخطاء لا يمكن غض الطرف عنها".