محافظ بورسعيد ناصحا طلاب الثانوية العامة: "لا تأمنوا لتجار العلم"

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس، لقاء موسعا مع طلاب الثانوية العامة بديوان المحافظة، وقدم لهم النصائح بألا يأمنوا لتجار العلم بدعوى الدروس الخصوصية.

وأشار، إلى أن مكتبه مفتوح في أي وقت لطلاب الثانوية العامة مهما كان الأمر، مؤكدا خلال اللقاء أن التعليم هو قضية أمن قومى وأن استقرار الشارع المصرى يبدأ من المدرسة التي تساهم بشكل كبير في تعديل السلوك وبناء الشخصية السوية.

وأضاف أنه يعطى من وقته 60% لمتابعة قضية التعليم فى بورسعيد لمصلحة الطالب أولا. كما تحاور محافظ بورسعيد مع طلاب الشهادة الثانوية العامة الحاضرين حول قضية الدروس الخصوصية بروح الأب وخلص الحوار النقاشي إلى أن فلسفة التعليم تكمن فى إجادة المعرفة وليس الكم منها، وعلى الطلاب تنمية مهارات البحث المعرفى لديهم والاعتماد على النفس وتوزيع وقتهم بطريقة سليمة للمذاكرة.

وأمر المحافظ بتشكيل لجان دورية لمتابعة للمدارس والجداول وتحويل نظام الحصص الى نظام الفترات حتى يحصل كل طالب على العلم بطريقة عادلة ومتميزة بحيث توزع المواد الدراسية على هذه الفترات الدراسية فى اليوم الواحد.

واستمع الغضبان لرؤية الموجهين العموم للخطة الزمنية للمناهج الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث خلصت المناقشة إلى أن المناهج الدراسية ليست طويلة كما يدعى تجار العلم، لإيهام الطلاب بضرورة البدء مبكرا فى حجز الدروس الخصوصية، فعلى سبيل المثال كانت الخطة الزمنية لمنهج اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة 158 ساعة بواقع 79 فترة دراسية مقسمة على 34 أسبوعا وهي أكبر مادة من حيث الخطة الزمنية وعليه يتضح أن توقيت بدء الدراسة كاف، لإنهاء المنهج والمراجعة قبل الأمتحان أكثر من مرة بفترة وجيزة.