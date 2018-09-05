حبس عامل قتل طالبا وأصاب آخر أثناء إطلاق نار في عرس بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز جهينة بسوهاج، مساء أمس، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله طالبا وإصابة آخر أثناء إطلاقه الرصاص ابتهاجا في حفل عرس.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بحدوث إطلاق نار داخل حفل عرس بناحية نجع عبدالرسول التابع لقرية جهينة الشرقية دائرة المركز ووجود مصابين، وتبين من الفحص إصابة "محمد م" 15 عاما طالب، بطلق ناري بالبطن فتحتي دخول وخروج، و"صدام ح" 12 عاما طالب، بطلق ناري بالجانب الأيسر من البطن، ويقيمان نجع عبد الرسول التابع لقرية جهينة الشرقية.

وبسؤال والد الثاني وخال الأول قرر بأنه أثناء وجود المذكورين بحفل زفاف بذات الناحية أطلق أحد الأشخاص أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجا بالعرس ما أدى إلى حدوث إصابتهم، وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز أن مرتكب الواقعة "علي.ع.م.م" عامل ويقيم بناحية جهينة الشرقية، دائرة المركز، وضبط والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وورد بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوفاة المصاب الأول متأثرا بإصابته، وحرر محضر بالواقعة رقم 2811 إداري مركز شرطة جهينة، وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت للمعاينة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، ندب الطبيب الشرعي لبيان الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.