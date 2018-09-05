قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه بدءًا من 15 سبتمبر، سيحظر سير عربات النقل الثقيل على الطريق الدائري من 6 صباحًا حتى 12 مساءًا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.