وزير النقل يجتمع مع وفد شركة قناة السويس للحاويات لبحث تطوير الموانئ

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع وفد شركة قناة السويس للحاويات، بحضور اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، حيث ناقش الجانبين عوامل جذب الخطوط الملاحية بميناء شرق بورسعيد وخاصة تجارة الترانزيت وقدرتها التنافسية مع الموانئ المجاورة ليكون ميناء محوري بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة في ظل التنسيق والتعاون مابين وزارة النقل والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

وأوضح وفد الشركة أنه من المقرر القيام بجولة تسويقية في شرق آسيا لجذب الخطوط الملاحية وتجارة الترانزيت بالموانئ المصرية خاصة شرق بورسعيد.

كما إستعرض رئيس قطاع النقل البحري المشروعات الإستثمارية في الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مابين القطاع والشركة للتسويق لهذه المشروعات خلال الجولة التسويقية.

وأكد وزير النقل إلي أهمية التعاون والتنسيق الحالي بين وزارة النقل والمنطقة الإقنصادية في مجال النقل البحري مشيرا الى أن المناخ الإستثماري في مصر مناخ واعد وأن هناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية لتكون قاطرة للتنمية ومنافسة للموانئ المجاورة بما يعود إيجابياً علي الإقتصاد القومي.

وإتفق الجانبين خلال الإجتماع على عقد ورشة عمل تفصيلية لدراسة المعوقات والعوامل التي من شأنها جذب تجارة الترانزيت.