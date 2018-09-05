تلتقي النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالوزير محمد معيط وزير المالية، مساء اليوم، لبحث العديد من الملفات.

وقالت عطوة، إنها ستفتح أكثر من ملف مع وزير المالية لاسيما تسوية المؤهلات للعاملين بالضرائب أسوة بالكثير من المصالح الحكومية، وذلك بحضور ممثلين عن العاملين لحضور هذا الاجتماع وستتقدم بمذكرة بخصوص هذا الأمر.

وأضافت في بيان اليوم، أنها ستناقش مشكلة المبالغ الكبيرة التي يتم خصمها من العاملين بالبنك الزراعي المصري من ضريبة على الدخل وما هي آليات حسابها وكيفية احتسابها وفقا للقانون.

وأوضحت النائبة، أنها اختارت الحلول الجذرية المباشرة من خلال مواجهة الحكومة بالمقابلات الشخصية لاتخاذ الحلول السريعة وفي حضور ممثلين عن أصحاب المشكلات.