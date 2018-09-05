قرر المستشار عاطف خليفة، مدير نيابة مركز دشنا، إخلاء سبيل عامل سب وقذف عضو مجلس النواب، النائب حسين فايز عن دائرة دشنا والوقف، من خلال صفحة وهمية على "فيس بوك" بكفالة 5000 جنيه.

كانت مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، تلقت شكوى من النائب حسين فايز أبوالوفا نائب الدائرة بمدينة دشنا والوقف، ضد إحدى صفحات "فيس بوك" الوهمية التي كانت تثير الفتن وتقوم بالسب والقذف ضده ووالده وعائلته.

وقال أبوالنجا لـ"الوطن"، إنه منذ فترة لا تقل عن 6 أشهر قام صاحب صفحة علي "فيس بوك" تحمل اسم "بركات مبارك" تعوّد على تنزيل صوره الشخصية والسب والقذف والفتن، وتقدمت بشكوى في مباحث الإنترنت وتمت متابعه الصفحة ومعرفه مالكها.

وتابع نائب دائرة دشنا والوقف، أن الشكوى أخذت مجراها حتى تم التوصل لصاحب الصفحة ورقم هاتفه وتبين أنه من دائرتي، وأحيل البلاغ إلى المستشار المحامي العام بقنا، وبدوره أسندها لنيابة دشنا للتحقيق.

وأوضح أن النيابة على الفور طلبت من مركز شرطة دشنا القبض على المتهم وجرى التحقيق معه في المحضر رقم 4371 إداري دشنا لسنة 2018، وقرر مدير نيابة دشنا التحقيق في الواقعه، وإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي وقدره 5000 جنيه على ذمة القضية.