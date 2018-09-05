انتهت ثاني فعاليات الموسم الثقافي الصيفي لمسرح العلوم لعام 2018، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للأطفال من سن خمس سنوات حتى سن خمسة عشر عاما.

وأقيمت الفاعليات، أمس، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الشرقية، وسيستمر الموسم الثقافي الصيفي حتى سبتمبر في مختلف المحافظات، ويستهدف مسرح العلوم نشر الثقافة العلمية والوعي والتفكير العلمي، وإعداد جيل يهتم بالعلم والتكنولوجيا، وذلك من خلال برنامج وضع خصيصاً لذلك، ويأتي ذلك في إطار ما تسعى إليه الأكاديمية لتبسيط المناهج للأطفال والنشء، وذلك بإعداد بعض الموضوعات العلمية المبسطة لطلبة المدارس في صورة برامج مرئية لتفسير بعض العلوم النظرية والتطبيقية، وإثارة انتباه الطلاب لمتابعة المادة العلمية والتغلب على إحدى مشاكل العصر المتمثلة في عزوف الطلبة عن دراسة المواد العلمية، وتشتمل الفاعليات عروض مسرحيات علمية، وأفلام ثلاثية الأبعاد، وورش عمل لدمج الفنون والعلوم، وعرض لاستخدامات الفيزياء في حياتنا اليومية وقوانينها والتعرف علي مصطلح "الكيمياء"، الذي يتردد كثيرا في حياة الأطفال.

وتتشارك الأكاديمية في فاعليات المسرح مع دار نهضة مصر للطباعة والنشر ومكتبات مصر العامة ومحاضرين من الفائزين في مسابقات fame lab على مدار السنوات السابقة، وامتازت الفاعليات بإقامة ورشة "تنمية الذكاء الوجداني" برعاية كوكب أينشتاين (إحدى مبادرات المعهد الثقافي البريطاني)، وفي نهاية اليوم، تم توزيع هدايا رمزية مقدمة من الأكاديمة لرواد المكتبة تشمل مجلة العلم ومجلة نور.