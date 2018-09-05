استقبل الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، نائب عن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، وفد رفيع المستوى من جمهورية "جيبوتي"، برئاسة العميد ركن طاهر محمد علي، نائب رئيس أركان الدفاع بالإنابة، وبحضور عدد من قيادات الهيئة، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

رحب الفريق أسامة ربيع، بالحضور من جمهورية "جيبوتي" الشقيقة، وأكد على متانة الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، متمنيًا نجاح الجهود المبذولة لدفع أواصرالتعاون المشترك بين الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بما يصب في صالح التنمية المنشودة، ويساهم في تلبية طموحات وأحلام شعوب القارة السمراء.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية، باعتبارها المرفق الملاحي الأسرع والأقصروالأكثر أمانًا، مشددًا على أن القيادة السياسية لا تدخر جهداً للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتحقيق الاستفادة المُثلى منها لخدمة الإنسانية وتحقيق تنمية ورفاهية الشعوب.

خلال الزيارة، شاهد الوفد، مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ قناة السويس القديم والحديث، كما استمع الحضور إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد عبدالسلام، عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، قام من خلاله القاء الضوء على الجدوى الاقتصادية والفنية للقناة الجديدة، موضحًا تكاملها مع مشروع التنمية بمنطقة القناة، الذي يمضي بخطى ثابتة للاستفاده من حجم البضائع الضخم الذي يعبر القناة سنويًا.

فيما أهدى الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس الجديدة، إلى العميد ركن طاهر محمد علي، رئيس أركان الدفاع بالإنابة، ثم دعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.