وفد برلمان مالاوي يزور متحف "النواب" ويلتقط الصور التذكارية

تفقد وفد برلماني من دولة مالاوي، منذ قليل، مقر مجلس النواب المصري، وزيارة متحف البرلمان، والقاعة الرئيسية التي تشهد انعقاد الجلسات العامة.

يشار إلى أن اليوم، شهد انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد التدريب البرلماني في مجلس النواب المصري لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي، تحت عنوان "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري"، بحضور رئيس برلمان جمهورية مالاوي، والذي استمر لمدة 3 أيام.

وحرص الوفد الإفريقي على التقاط الصور التذكارية بمقر البرلمان.

ووجّه رشارد ماكوا مسوايا رئيس برلمان مالاوي، دعوة لأعضاء البرلمان المصري لزيارة دولة مالاوي، مشيرا إلى أن شعب مالاوي يسألون نوابهم حول الاستفادة من الثروات، وأن يقدموا لهم كما يقدم البرلمان المصري لشعبه.