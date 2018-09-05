تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من ضبط 42 منقبا عن الذهب بطرق غير شرعية، بينهم 5 مصريين والباقي من دولة أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف عزالعرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 42 شخصا بينهم 5 مصريين وآخرون من دولة أخرى، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الذهب بطرق غير مشروعة في الأودية الجبلية بمدينة مرسى علم جنوبي البحر الأحمر، وبحوزتهم كمية كبيرة من خام "الكوارتز"، الذي يستخرج منه خام الذهب وعدد من السيارات والأدوات التي تستخدم في عمليات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الذهب بطرق غير مشروعة، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.