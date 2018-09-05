عاصفة ترابية شديدة ضربت مدينة أسوان، غطت فيها سماء المدينة مؤثرة على الرؤية في الطرق والشوارع، حيث أغلق طريقا "أسوان - القاهرة" الصحراوي الغربي، و"أسوان - أبو سمبل" الجنوبي.

وتوقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حلول فصل الخريف مبكرا هذا العام، مع زيادة احتمالات سقوط أمطار تصل إلى حد السيول في النصف الثاني من شهر سبتمبر، عكس ما كان يحدث في الطبيعي، حيث كانت تسقط أمطار فصل الخريف في بداية شهر أكتوبر، في تصريح سابق لـ"الوطن".

وعن تعامل مرضى الحساسية مع طبيعة الجو خلال الأسابيع المقبلة، ويقدم الدكتور أمجد عبد الحميد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، مجموعة من النصائح للأشخاص المصابين، وذلك في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

والإجراءات الوقائية:

- عدم الخروج من المنزل خلال العواصف الترابية إلا للضرورة القصوى.

- غسيل الأنف والعين بالماء المالح.

- ارتداء الكمامات.

- غلق جميع نوافذ وأبواب المنزل.

- استخدام مضادات حساسية وبخاخات الأنف.

- ولمرضى حساسية الصدر، استخدام موسعات الشعب وبخاخات الصدر.

- في حالة الخروج للأهمية القصوى، ارتداء الكمامات وغلق الأنف والعين جيدا وعدم تعرضهم للأتربة.