تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم الرابع الهارب في اقعة خطف شاب بشارع سعد زغلول بالهرم، وتبين أن ضباط المباحث ألقوا القبض على 3 متهمين منذ 10 أيام، وأن وراء وانهم انتحالوا صفة ضباط شرطة، حتى يتمكنوا من ارتكاب واقعة الخطف.

وأمر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر آنذاك وتم عرض المتهمين الثلاثة على النيابة وأصدرت قرار بحسبهم على ذمة التحقيقات.

وبعد مرور 10 أيام، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهم الرابع الهارب، ومثل أمام العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، واعترف بارتكابه للواقعة، وأمر اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.