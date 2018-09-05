قال الدكتور محمد فهيم، وكيل مركز معلومات المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة أواخر أغسطس الماضي تنذر بحلول فصل الخريف مبكرا علي البلاد، وسيكون هناك تساقط للأمطار في بداية الفصل، موضحا أنه من المتوقع سقوط أمطار وسيول في النصف الأول من سبتمبر المقبل، على عكس الطبيعي أن تكون بداية الخريف شهر أكتوبر.

وحذر فهيم من أن الأمطار على جنوب البلاد ستصل لحد السيول، مؤكدا تزايد سرعة الرياح علي الساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي لغرب الفيوم لتمتد لتشمل جنوب الصعيد، إذ ستتعدي سرعة الرياح 50 كيلومتر في الساعة.

وأضاف فهيم، أنه من المتوقع أن يكون شتاء 2019 قارسا وأقوى من العام الماضي، بجانب تواجد موجات من الصقيع الذي سيؤثر بالسلب على الحاصلات الزراعية، مبيننا أن تساقط الأمطار والطقس حاراً يزيد من الرطوبة الجوية، ما يزيد من احتمالية إصابة المحصول بالأمراض الفطرية على سطح النبات.

وأوضح أنه سيكون هناك زيادة في تعداد بعض الحشرات الثاقبة الماصة، ومن المهم مراعاة ذلك في برنامج المكافحة المتكاملة، بجانب أن زيادة الرطوبة تؤدي إلى ضعف عام في عملية امتصاص الماء لأغلبية المحاصيل المنزرعة، ومن المهم تعويض النباتات بالمغذيات ومحفزات النمو.