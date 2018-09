We all have been bullied or have witnessed others being bullied..stop those bullies by speaking up..don't watch others get bullied and stand silent.STOP BULLIES THEY ARE WEAKالتنمر حصلنا كلنا او شفناه بيحصل لحد..اتكلم متسكتش #أنا_ضد_التنمر #ImAgainstBullying @unicef.egypt @sherinearafa_ proud I'm part of this

A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial) on Sep 4, 2018 at 5:55am PDT