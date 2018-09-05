استعانت منظمة "اليونيسيف" بعدد من الفنانين منهم أحمد حلمي، ومنى زكي، والمخرج عمرو سلامة، وتارا عماد، ويسرا وآسر ياسين ليشاركوا في حملة بعنوان " لا للتنمر"، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ونشرت منى زكي فيديو تشرح من خلاله مدى التأثير السلبي، الذي يؤثر على الأطفال من جراء "التنمر"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

هذا وقد سبق وكشف الفنان الكبير أحمد حلمي، عن تجربته وتعرضه للتنمر في فترة طفولته، وذلك في مقطع فيديو لدعم حملة ضد التنمر لحماية الأطفال.