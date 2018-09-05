تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

بعد تكرار الظاهرة.. خبراء يوضحون أسباب اختيار المترو في الانتحار

بعد تكرار الظاهرة.. خبراء يوضحون أسباب اختيار المترو في الانتحار

"المالية" تقرر زيادة عدد أيام صرف أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة

"المالية" تقرر زيادة عدد أيام صرف أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة

عودة "الحياة".. خريطة برامجية بوجوه إعلامية جديدة

عودة "الحياة".. خريطة برامجية بوجوه إعلامية جديدة

غدا.. تحليل زيارة السيسي إلى الصين وأوزبكستان على "راديو مصر"

غدا.. تحليل زيارة السيسي إلى الصين وأوزبكستان على "راديو مصر"

روسيا تطلق "السيل الشمالي-2" متجاوزة جميع معارضيه

روسيا تطلق "السيل الشمالي-2" متجاوزة جميع معارضيه

"البترول": توصيل الغاز لأكثر من مليون و300 ألف وحدة سكنية هذا العام

"البترول": توصيل الغاز لأكثر من مليون و300 ألف وحدة سكنية هذا العام

اختيارات الوطن

في الذكرى الـ13 لمحرقة مسرح بني سويف.. معلومات عن الحادث

في الذكرى الـ13 لمحرقة مسرح بني سويف.. معلومات عن الحادث

من طبيب أسنان لرئيس دولة.. عارف علوي يجلس على عرش إندونيسيا

من طبيب أسنان لرئيس دولة.. عارف علوي يجلس على عرش إندونيسيا

قبل طرحه رسميا.. معلومات عن كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"

قبل طرحه رسميا.. معلومات عن كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"

بالأرقام والتخصصات.. مصروفات أبرز 15 جامعة خاصة فى العام الدراسى الجديد

بالأرقام والتخصصات.. مصروفات أبرز 15 جامعة خاصة فى العام الدراسى الجديد

فنيون يعيدون الأجهزة الإلكترونية القديمة: «سوقنا مات»

فنيون يعيدون الأجهزة الإلكترونية القديمة: «سوقنا مات»

كتاب المدرس قبل المنهج.. معلمون استعدوا للدراسة بمؤلفاتهم للطلبة

كتاب المدرس قبل المنهج.. معلمون استعدوا للدراسة بمؤلفاتهم للطلبة

الأكثر قراءة

عاجل