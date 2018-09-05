"البترول": توصيل الغاز لأكثر من مليون و300 ألف وحدة سكنية هذا العام

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الحكومة حريصة على توصيل الغاز الطبيعي لجميع الوحدات السكنية الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على توصيل الغاز لأكثر من مليون و300 ألف وحدة سكنية هذا العام.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، إن توصيل للغاز للمنازل دون دفع أي مقدم، بقسط شهري 30 جنيهًا لمدة 6 سنوات، تيسيرًا على المواطنين.

وتابع: "نحرص على توصيل الغاز الطبيعي لكافة الوحدات السكنية بمحافظة القليوبية وتحديدًا لأكثر من 72 ألف وحدة هذا العام، حيث قدم لنا المحافظ كافة سبل الدعم ووفر لنا التراخيص المطلوبة في وقت قياسي".