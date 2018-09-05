تكثف قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن مفقودين إثر انهيار عقار في مدينة عزبة البرج دائرة مركز دمياط .

ووفقا لما قاله المصدر الأمني لـ"الوطن": العقار المنهار قديم وصادر بشأنه قرارات إزالة".

ولفت المصدر إلى أن المفقودين ليس من بينهم أطفال.

قال مصدر طبي بمستشفى عزبة البرج المركزي في دمياط، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنه جرى نقل 7 مصابين بجروح وسحجات بسيطة للمستشفى لتلقي العلاج حيث خرج منهم 4 فيما لا زال 3 تحت الملاحظة.

وانتقل لموقع الحادث كلا من الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط والقيادات الأمنية.

وانهار، قبل قليل، عقار مكون من 5 طوابق بمدينة عزبة البرج بمنطقة سوق السمك، وانتقلت قوات مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد محمد سمير.

جرى الدفع بـ10 سيارات الإسعاف لمكان الحادث وأسفر عن سقوط ضحايا لم يتم حصرهم بعد.