أعلن الدكتور طارق الملا، وزير البترول، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتوصيل الغاز إلى مناطق الإسكان الاجتماعي في كل مدن القليوبية، حيث جرى توصيله إلى مناطق "العبور والخانكة والخصوص وقليوب وطوخ"، وجرى الانتهاء من التوصيل لـ 1840 عميل، وجاري التنفيذ لـ30 ألف عميل.

وأوضح الوزير أنه جرى توصيل الغاز إلى 12 ألف عميل في شبرا الخيمة للعام وجاري تنفيذ التوصيل إلى 8 آلاف عميل، كما جرى التوصيل إلى 59 مصنع بالمناطق الصناعية و2 محطة تموين سيارات.

وأشار إلى أنه جاري توصيل الغاز لأول مرة خلال العام الحالي إلى "بلقاس، وكفر شكر، وكفر بطا، وبقيرة، وكفر أبو ذكري، وميت عاصم".

وتباع الوزير: المستهدف من توصيل الغاز للمنازل التيسيير على المواطنين لأنه يحقق أبسط معاني العدالة الاجتماعية، فهو خدمة ميسرة وجيدة وهو غاز صديق للبيئة، وأصحاب المنازل كانوا بيشيلو هم تغيير الأنبوبة والحصول عليها المستودعات حتى توصيلها للمنازل".

جاء ذلك، اليوم، خلال تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمنطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تعليمات بضرورة السرعة في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل بالقرى والمدن للتخفيف عن المواطنين.

وأكد الملا أن الوزارة أعدت خطة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط على مدة 6 سنوات وبدون أي فائدة وذلك في إطار برنامج الحكومة لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز الذي يتم استيراده من الخارج، مطالبًا المواطنين بالاستفادة من العرض والتقدم لتوصيل خدمة الغاز إلى منازلهم.

وأشار وزير البترول إلى أنه جرى توصيل الغاز لـ12 مدينة في 8 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه جرى توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 10 ملايين وحدة سكنية حتى الآن، مؤكدًا أن الاكتشافات الأخيرة التي تحققت في الصحراء الغربية تفتح أفاقًا جديدة لاكتشاف المزيد من البترول والغاز.

من جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، أنه جرى عمل وصلات غاز لنحو 325 ألف عميل في القليوبية من أصل 844 ألف متعاقد مع الشركة، مشيرًا إلى أنه يتبقى جزء بسيط جارى الانتهاء منه ولكن هناك بعض المعوقات في التوصيلات وجارى تذليل كافة المعوقات.

وقال المحافظ إن نسبة التعاقدات في شبرا الخيمة على توصيل الغاز بلغت 90% من حجم عدد السكان، فيما بلغت نسبة التنفيذ في القليوبية بشكل عام 80% هذا العام لنحو 20 ألف متعاقد.