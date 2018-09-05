تمكن ضباط مباحث قسم شرطة موانئ بورسعيد، من إحباط محاولة تهريب 4 أطنان من الملابس أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة موانئ بورسعيد اعتزام بعض الأشخاص تهريب ملابس أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية عبر منفذ الشاحنات الجمركي بطرق مبتكرة لتضليل الخدمات الأمنية بالمنافذ.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمنفذ الشاحنات الجمركي من ضبط سيارة نقل، أثناء خروجها من مدينة بورسعيد عبر المنفذ، وبتفتيشها عُثر على عدد من المخازن السرية بجسم الفنطاس، وبداخلها كمية من الملابس أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وزنت 4 أطنان.

وتحرر محضرًا بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.