قرر المستشار عادل طلحة، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أحمد عبد الوارث، رئيس نيابة كفر الدوار، حبس عاطل ضُبط بحوزته 7 طرب حشيش.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، واللواء محمد هندي، مدير المباحث، ضبطت عاطلا بحوزته 7 طرب لمخدر الحشيش بكفر الدوار، بعد أن وردت معلومات للرائد أحمد الشرقاوي، رئيس المباحث، مفادها قيام "ال. ح"، 42 سنة، عاطل ومقيم بمركز كفر الدوار، بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيبان محمود قاسي وإسلام فوزي، معاونا مباحث المركز، من ضبط المتهم وبحوزته 7 طرب لمخدر الحشيش المخدر تزن 1750 جراما، مبلغ 15950 جنيها، هاتف محمول بقصد الإتجار.

وحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.