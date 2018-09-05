اعتبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أنه يجب عدم إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى ليبيا لأنهم سيواجهون هناك "إساءات خطيرة".

وفي تحديث لموقفها الرسمي حول إعادة اللاجئين إلى ليبيا، حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من مثل هذه الخطوة التي اقترحها مؤخرا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في الأزمة بين إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي بشأن تدفق اللاجئين.

وذكرت المفوضية هذا الشهر أن "انعدام الأمن وغياب الحوكمة سمحت بازدهار نشاطات غير قانونية مثل الفساد وتهريب البشر والاتجار بالبشر وهو ما يزيد من انعدام الاستقرار في البلد".

وقالت إن الاقتراحات بإقامة مراكز للنظر في ملفات طالبي اللجوء في ليبيا أو غيرها من دول شمال إفريقيا بحسب اتفاق توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في يونيو، لم يغير من موقفها.