قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه خلال اجتماعه اليوم بالحكومة، برفع حالة الاستعداد لقرب حلول فصل الشتاء، وذلك حرصًا على عدم وقوعنا في أي أزمات بسبب الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي استعرض خلال الاجتماع الإنجازات التي تمت استعدادًا لبدء العام الدراسي الجامعي، مشيرًا إلى أنه "لدينا في هذا العام 730 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية".

وأوضح أن وزير التعليم العالي شدد على التأكد من جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للشئون البيئية بكل جامعة، للعمل على حل المشكلات في محيط الجامعة الجغرافي.

ونوه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن "الطريق الدائري الإقليمي هو الأنسب للسيارات النقل بكافة أنواعها، لذلك قمنا بحظر سير النقل على الطريق الدائري القديم بخلاف المواعيد التي حددتها الوزراء".