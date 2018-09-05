محافظ كفر الشيخ يبحث سبل الحصول على أفضل أداء للكهرباء مع التنفيذيين

استقبل الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، المهندس السيد العقادي، رئيس قطاع كهرباء دمياط، والمهندس عاصم القطان، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، ومجدي الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، ومحمود النجدي مدير فرع هيئة الأوقاف، لتهنئة بمنصبه الجديد محافظاً لكفر الشيخ.

وخلال الاستقبال جرى بحث عدد من الملفات، حيث كلف رئيس قطاع الكهرباء بحصر جميع مشروعات قطاع الكهرباء من المحولات الجديدة وعدد القواطع ولوحات التوزيع ورفع كفاءة الشبكة بالصيانة الدورية بالمحافظة، وطرح ما تم إحلاله وتجديده وتكلفة ما سيتم صرفه، والخطة التي يتم تنفيذها للحصول على أفضل أداء للكهرباء طبقاً لحاجة المواطنين، مكلفاً بغلق جميع الكبائن المفتوحة والاشراف عليها لضمان حماية المواطن .

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، مع المهندس محمد محجوب رئيس مدينة برج البرلس، مشروع إقامة الخدمات ،بالمرحلة الرابعة بأرض الجونة بمدينة برج البرلس وما تم تقسيمه وما جرى طرحه بخطة العام المالي 2018/2019 لتنفيذ مشاريع عامة ومنها: "الإسعاف، لوحة الكهرباء، السوق القطاعي، وموقف مدينة برج البرلس"، مكلفاً بحصر جميع المشروعات ونسب التنفيذ بمدينة برج البرلس .