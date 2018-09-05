أشاد المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخارج، خاصة زيارته إلى الصين والتي أثمرت عن نتائج هائلة، رغم أنها الزيارة الخامسة للسيسي إلى دولة الصين.

وأضاف " أبو الوفا"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، أن الزيارة أدت إلى تطوير العلاقات المصرية الصينية في جميع المجالات سواء المجالات الاستثمارية أو الاقتصادية أو السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أن مشروع القطار الكهربائي المتفق عليه بين مصر والصين يخدم جميع مناطق شمال القاهرة، حيث إن القطار سيربط بين مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: "المرحلة الثانية من القطار الكهربائي ستكون من موقف السلام إلى بلبيس بالشرقية".