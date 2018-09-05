ضبطت أجهزة الأمن بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، صاحبي مكتبتين بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فرع غرب الدلتا، مفادها قيام "م. ض"، 41 سنة، صاحب مكتبة، و"م. ال"، 32 سنة، صاحب مكتبة، والمقيمان بأبوالمطامير، بتزوير واصطناع المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها من المواطنين مقابل مبالغ مالية متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط الإدارة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوالمطامير، أسفرت عن ضبطهما بالمكتبة الخاصة بكل منهما، وبحوزتهما مجموعة من الأوراق والمستندات والشهادات والطوابع والفواتير والأختام منسوبة لجهات حكومية مختلفة جميعها مزورة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وتم التنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام، وحرر محضران مركز أبوالمطامير وجارٍ العرض على النيابة العامة.