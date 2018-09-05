أجرى أمیر دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ظھر الیوم، زیارة إلى الرئیس الأمريكي دونالد ترامب في البیت الأبیض بالعاصمة واشنطن.

وتوجه أمیر الكويت والرئیس الأمريكي إلى المكتب البیضاوي، حیث عقدت المباحثات الرسمیة بینھما ثم تلاھا بعد ذلك مباحثات موسعة ضمت الوفد الرسمي المرافق لأمير الكويت وكبار المسؤولین في الإدارة الأمریكیة.

وتناولت المباحثات استعراض العلاقات التاریخیة الراسخة التي تجمع دولة الكویت والولایات المتحدة الأمریكیة، وسبل تطویرھا وتنمیة أطر التعاون الثنائي العسكري والتعاون الأمني وزیادة حجم التبادل التجاري والاستثماري تعزیزا للشراكة الاستراتیجیة بین البلدین على كافة الأصعدة والمجالات.

كما تطرقت المباحثات إلى أھم القضایا ذات الاھتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة وخاصة فیما یتعلق بمنطقة الخلیج العربي ومنطقة الشرق الاوسط وتبادل وجھات النظر بشأنھا والتأكید على ضرورة إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار الدولي ودعم الجھود الدولیة الساعیة لمواجھة كافة أشكال التطرف والارھاب وردع تمویله وتجفیف منابعه.