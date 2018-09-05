شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، في الندوة التثقيفية الرابعة لقيادة قوات الدفاع الشعبي، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، واللواء أركان حرب محمود العيداروس قائد قوات المظلات، واللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، وشباب الملتقي العربي.

وأقيم على هامش الندوة حفل ثقافي، تضمن تقديم فقرات فنية لطلائع مركز شباب بورسعيد نالت استحسان الحضور، وألقى عدد من شباب الملتقى العربي قصيدة شعرية تحت عنوان "أنا عربي أنا عربية لا عنف لا عنصرية"، وقدم كورال أوركسترا طلائع مصر فقرات موسيقية لأغاني وطنية.

وأشاد محافظ الشرقية، بورش عمل الملتقى العربي الخامس، الذي يضم وفودًا من 9 دول شقيقة للتفاعل والتقارب بين الطلائع من مختلف الدول من خلال ورش عمل فنية وتمثيلية وغنائية وشعرية لبث الإنتماء وحب الوطن.

وأهدى قائد وحدات المظلات، درع المظلات للمحافظ، وتمنى له التوفيق والسداد في عمله.

يذكر أن الندوة التثقيفية، أقيمت بمقر قيادة قوات المظلات، والتي تمثل إحدى قلاع القوات المسلحة الشامخة في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد.