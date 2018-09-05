نفى وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، ما نُسب إليه من تصريحات فى أحدث مؤلفات الكاتب الأمريكى، بوب وودوارد: «الخوف.. ترامب فى البيت الأبيض»، وقال فى تصريحات أثناء جولته بجنوب آسيا إن ما جاء من وصف على لسانه للرئيس الأمريكى بأنه أشبه بطالب فى الصف الخامس بسبب التعامل مع إنفاق أمريكا على وجودها فى كوريا الجنوبية غير صحيح. وقال «ماتيس»: «لم أقل ذلك أبداً.. إنها مصادر مجهّلة لا تعطى المصداقية». فيما نقل الرئيس الأمريكى نفى «ماتيس»، ورئيس الأركان جون كيلى على حسابه بموقع تويتر، الذى يتابعه أكثر من 54 مليون شخص، لافتاً بقوله: «إن كتاب (وودوارد) يضم الكثير من الأكاذيب والمصادر الزائفة، وهو احتيال وخداع على الجمهور.. وتوقيته له معنى».

وغرد «وودوارد» عقب تفنيدات «ترامب» بنقل تغريدة للسكرتير الصحفى السابق للبيت الأبيض فى عهد الرئيس جورج بوش الابن، آرى فليشر، بقوله: كنت على طرف المتلقى لكتاب بوب وودوارد.. كانت هناك اقتباسات لم تعجبنى.. لكن لم أكن أبداً ولو لمرة واحدة أعتقد أن «وودوارد» قام بتأليفها.. المصادر المجهّلة لديها فرصة للمرونة والحرية أكثر فى التحدث.. و«وودوارد» دائماً يلعب بشكل مستقيم.

«لن يُحدث فرقاً كبيراً»، هكذا توقع الدكتور فيكتور بولمر، الأستاذ المتخصص فى الشئون الأمريكية بجامعة لندن ومعهد تشاثام هاوس، تأثير كتاب «وودوارد» الجديد على الانتخابات الأمريكية المقبلة، لافتاً فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن خطوط المعركة المقبلة فى الانتخابات وضعت بالفعل، والكتاب لن يؤثر فيها، خصوصاً أن الانتخابات ليست للتصويت على «ترامب»، بل للحصول على مقاعد فى الكونجرس، وأخرى فى المجالس المحلية.