نظم حزب "مستقبل وطن" بالدقهلية، احتفالية بالصالة المغطاة باستاد المنصورة لتدشين نهائي دوري الحزب، بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، وأمين الحزب محمد المرشدي، وأعضاء مجلس النواب.

وقال النائب محمد المرشدي: "شرف لي أن أتولى قيادة الحزب، ونحن في الحزب حريصون على إعادة تأسيسه وإعادة هيكلته وتشكيله، فالحزب هو حزب الأغلبيه بمجلس النواب، وحتى نتفاعل مع المواطن الدقهلاوى البسيط".

وأضاف المرشدي، في كلمته، أننا "نعيد هيكلة الكيان ونتقرب من المواطنين ونقوم بدراسات على أرض الواقع للمواطن البسيط والقاعدة الأساسية لنا هي القاعدة الشعبية، والحزب بالفعل أثبت فعاليته مع الشباب، ولائحة الحزب توضح أنه "يعتمد على الشباب والمرأة والكل يعي تماما دوره".

وقال طارق عبدالهادي، الأمين المساعد، إن حزب "مستقبل وطن" يعمل على القاعده الجماهيرية، ونقوم بنشاطات وفعاليات عديدة لإشراك الشباب والمرأة في العمل الحماهيري العام.

وحصل فريق حي غرب على بطولة الدقهلية، وصعود إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية بعد الفوز على مركز دكرنس بثلاثية نظيفة.