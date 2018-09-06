"بكرة" ينظم ورش عمل للقضاء على الجوع لـ95 طفلا في سوهاج

نظم مشروع "بكرة"، الممول من هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالتعاون مع مكتب التنمية والخدمات الإنسانية بمطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، والذي يهدف لنشر قيم السلام، ورش عمل لنشر قيم العطاء وترشيد الاستهلاك.

تهدف ورش العمل للقضاء على الجوع، بالاشتراك مع فريق Zero hanger لتدريب الشباب وتمكينهم للعمل، شارك في الورش 95 طفلا من أطفال القرية تتراوح أعمارهم من 6-15 سنة.

وتعود فكرة zero hunger إلى الأمم المتحدة بهدف القضاء على الجوع وسوء التغذية، حيث تعد أحد التحديات الجسام التي نواجهها في عصرنا هذا.

أقيمت الورشتين بحضور القيادات الطبيعية والدينية بقرية المخالفة، وممثلى مكتب التنمية والخدمات الإنسانية بسوهاج، وشباب مشروع "بكرة" بالمخالفة، وتعد تلك الفعاليات واحدة من العديد من الأنشطة الثقافية لشباب المخالفة وكوم الروى والشيخ رحومة.