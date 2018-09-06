الروائي باولو كويلو يحتفي بذكرى محفوظ: "يا له من شرف قضاء الظهيرة معك"

احتفل الروائي البرازيلي، باولو كويلو، بذكرى وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ، بمنشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر كويلو صورة له مع أديب نوبل، كتب عليها: "محفوظ، يا له من شرف لقضاء فترة ما بعد الظهيرة معًا".

وباولو كويلو هو روائي وقاص برازيلي ويعتبر من أشهر الروائيين في العالم، ووصلت مبيعاته لـ150 مليون نسخة مترجمة لـ80 لغة حول العالم، وتعتبر أشهر رواية له هي الخيميائي، التي اعتبرها البعض ظاهرة في عالم الكتابة، فقد وصلت إلى أعلى المبيعات في 18 دولة، وترجمت إلى 65 لغة وباعت 30 مليون نسخة في 150 دولة.