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خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء لإمبراطور اليابان

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء لإمبراطور اليابان

إدوارد يهاجم رضوى الشربيني: "بفكر أعملك بلوق"

إدوارد يهاجم رضوى الشربيني: "بفكر أعملك بلوق"

رئيس جامعة سوهاج: تعاونا مع الرقابة الإدارية في وضع مقرر مكافحة الفساد

رئيس جامعة سوهاج: تعاونا مع الرقابة الإدارية في وضع مقرر مكافحة الفساد

"كل نقطة بتفرق" ندوة لترشيد استهلاك المياه بكنيسة ماري جرجس في الخصوص

"كل نقطة بتفرق" ندوة لترشيد استهلاك المياه بكنيسة ماري جرجس في الخصوص

"بكرة" ينظم ورش عمل للقضاء على الجوع لـ95 طفلا في سوهاج

"بكرة" ينظم ورش عمل للقضاء على الجوع لـ95 طفلا في سوهاج

على "بندول الأمل".. "أم عمرو" رايحة جاية لإنقاذ رضيعها من الموت

على "بندول الأمل".. "أم عمرو" رايحة جاية لإنقاذ رضيعها من الموت

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شهادة رهبان دير أبومقار فى مقتل الأنبا أبيفانيوس: معارضوه وضعوا «برازاً» فى طعامه.. و«فلتاؤس»: «أشعياء» كاذب

شهادة رهبان دير أبومقار فى مقتل الأنبا أبيفانيوس: معارضوه وضعوا «برازاً» فى طعامه.. و«فلتاؤس»: «أشعياء» كاذب

«الأرصاد» تحذر: أمطار لمدة 72 ساعة على الصعيد تصل إلى السيول

«الأرصاد» تحذر: أمطار لمدة 72 ساعة على الصعيد تصل إلى السيول

بعد تكرار الظاهرة.. خبراء يوضحون أسباب اختيار المترو في الانتحار

بعد تكرار الظاهرة.. خبراء يوضحون أسباب اختيار المترو في الانتحار

منها الماء المملح.. استشاري حساسية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية

منها الماء المملح.. استشاري حساسية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية

في الذكرى الـ13 لمحرقة مسرح بني سويف.. معلومات عن الحادث

في الذكرى الـ13 لمحرقة مسرح بني سويف.. معلومات عن الحادث

من طبيب أسنان لرئيس دولة.. عارف علوي يجلس على عرش إندونيسيا

من طبيب أسنان لرئيس دولة.. عارف علوي يجلس على عرش إندونيسيا

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