23 مصابا في السعودية بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون واعترضته الرياض

أعلنت السعودية مساء الأربعاء أنّها اعترضت صاروخاً بالستياً أطلقه المتمرّدون الحوثيّون من اليمن باتجاه أراضيها الجنوبية، مشيرةً إلى أنها دمّرت الصاروخ في الجوّ لكن شظاياه التي تناثرت أدّت إلى إصابة 23 شخصاً بجروح طفيفة.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه مساء الأربعاء "رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف إن "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمّدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكّنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبّب في إصابة 23 شخصًا، جميع إصاباتهم إصابات طفيفة".

وأكد المتحدّث أنّ "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورّط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية".

وأضاف إن "إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغ حتى الآن 189 صاروخًا تسبّبت في استشهاد 112 مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن".

من جهتها قالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين إن الصاروخ الذي أطلق مساء الأربعاء كان يستهدف معسكرا للحرس الوطني السعودي في نجران.

وفي الأشهر الأخيرة صعّد الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم الصاروخية على المملكة العربية السعودية التي عادة ما تقول إنها تعترض هذه الصواريخ وتدمّرها في الجوّ.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً بعدما تمكّن المتمرّدون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.