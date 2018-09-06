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"السكة الحديد": سيارة تقتحم مزلقان الملاحة بطنطا وتؤخر قطارين

"السكة الحديد": سيارة تقتحم مزلقان الملاحة بطنطا وتؤخر قطارين

فيديو| مشادة بين صحفي ورئيس جامعة دمنهور.. والأخير يغلق الهاتف في وجهه

فيديو| مشادة بين صحفي ورئيس جامعة دمنهور.. والأخير يغلق الهاتف في وجهه

خبير سياحي: السياحة العربية متميزة.. ولا تنقطع نتيجة أي متغيرات

خبير سياحي: السياحة العربية متميزة.. ولا تنقطع نتيجة أي متغيرات

مساعد وزير الخارجية الأسبق: جولات السيسي الخارجية "ستعود بالخير"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: جولات السيسي الخارجية "ستعود بالخير"

23 مصابا في السعودية بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون واعترضته الرياض

23 مصابا في السعودية بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون واعترضته الرياض

داعش يتبنّى تفجيرين بأفغانستان أسفرا عن سقوط 20 قتيلا و70 جريحا

داعش يتبنّى تفجيرين بأفغانستان أسفرا عن سقوط 20 قتيلا و70 جريحا

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موظف شهر عقاري يعطل مصالح المواطنين: "لسه هشرب شاي.. إنتم شوفتوا حاجة"

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شهادة رهبان دير أبومقار فى مقتل الأنبا أبيفانيوس: معارضوه وضعوا «برازاً» فى طعامه.. و«فلتاؤس»: «أشعياء» كاذب

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«الأرصاد» تحذر: أمطار لمدة 72 ساعة على الصعيد تصل إلى السيول

«الأرصاد» تحذر: أمطار لمدة 72 ساعة على الصعيد تصل إلى السيول

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