"السكة الحديد": سيارة تقتحم مزلقان الملاحة بطنطا وتؤخر قطارين

أعلنت هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم، عن اقتحام سيارة رقم 154116 ملاكي الغربية، مزلقان الملاحة من الاتجاه المخالف بين محطة تلا وطنطا، على خط "طنطا- منوف" أثناء غلقه لمرور القطارات.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن سائق السيارة فر هاربا ولم يلتزم بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات وشريط "السكة الحديد"، وتم التحفظ على السيارة بمعرفة الشرطة، واستدعاء الفنيين بالجرار، ما تسبب في تأخر قطارين بمتوسط 55 دقيقة دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وتناشد هيئة السكك الحديدية قائدي المركبات، بالالتزام بتعليمات المرور عند العبور من على شريط السكك الحديدية، والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على أرواحهم وأمان وسلامة مسير القطارات والركاب.