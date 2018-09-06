سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع في 3 منازل بنجع الحمادية، دائرة مركز المنشأة في سوهاج، بسبب تطاير شرر من فرن بلدي دون حودث إصابات.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بناحية نجع الحمادية، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك (محمد عكاشة حسين سعيد- 75 عاما- عامل) ويقيم بذات الناحية، وامتد لمنزلين مجاورين ملك كل من (عطا عوض أحمد محمود- 55 عاما- عامل) والمكونان من طابقين ومشيدان بالطوب اللبن، ومسقوفان بالعروق الخشبية، و(حميدة علي يونس- 50 عاما- ربة منزل) ويقيمان بذات الناحية "مكون من طابق واحد" وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق لتطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وأكدوا نفوق رأسي غنم بمنزل الأول، واحتراق بعض المنقولات المنزلية، وأخطرت الإدارة البيطرية بالمنشأة لاتخاذ اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3990 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.