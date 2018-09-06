"التعليم العالي": المتخلفون عن "التنسيق" التحقوا بالجامعات الخاصة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق المرحلة الثالثة كان الفرصة الأخيرة للطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، أن هناك الكثير من المتخلفين عن التنسيق تخلفوا نتيجة الالتحاق بالجامعات الخاصة، أو الالتحاق عموما بجامعات خارج إطار التنسيق الحكومي.

وأكد أن اليوم يشهد نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق، وتوزيع الطلاب رسميًا على المعاهد وبعض الجامعات الحكومية وفقًا للأماكن الشاغرة بها، مشيرًا إلى أن الوزارة على مشارف الانتهاء من تنسيق الشهادات الأجنبية والعربية المعادلة، إضافة إلى شهادات التعليم الفني.