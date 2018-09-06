لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرين في حادثي تصادم بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان" بالشرقية.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، بتصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، فضلا عن انقلاب ميكروباص على الطريقذاته ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وأوضح الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجية بمديرية الصحة بالشرقية، نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفى، مشيرا إلى أنه جار تلقي المصابين العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.