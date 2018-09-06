"التعليم العالي: "دوري الجامعات" وأنشطة متطورة بالعام الدراسي الجديد

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن العام الدراسي الجديد بالجامعات سيكون مختلفا ومتطورا عن سابقيه من كافة النواحي.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك مسابقة جادة تجري بين الجامعات الحكومية بشأن استعدادها خلال فترة إجازة الصيف للعام الدراسي الجديد من كافة المناحي، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بتطوير مدرجات الكلية والمعامل والمدن الجامعية.

وأوضح أن الجامعات وضعت خطط زمنية واضحة للأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أن برنامج الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد طموح وغير مسبوق، معلنا إطلاق "دوري الجامعات"، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة كشاف لاكتشاف المواهب في كافة المجالات، أملا أن تعود الجامعات لتفريغ المواهب المختلفة إلى المجتمع المصري.