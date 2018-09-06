تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا رسميا من مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول نتائج المزادات العلنية والتصرفات بالبيع للأراضي والمساحات غير المستغلة.

وكشف الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في تقريره، عن أن جلسات المزاد العلني التي نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيع مساحات من الأراضي ولاية الإصلاح الزراعي والأراضى التي تم استردادها، أسفرت حتى الآن عن بيع مساحة إجمالبة بلغت 20 فدان، و8 قيراط، وسهمان، فضلا عن مساحة 34936.45 م2 أرض مباني، بقيمة إجمالية قدرها 180 مليون و 669 الف و 701 جنيه.

وأوضح "الفولي" أن جلسة المزاد الأخيرة والتي تم عقدها الاثنين الماضي، أسفرت عن ببع 21 قيراط، فضلا عن 4714 م2 بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون و167 الف و250 جنيه.

وقال إنه تم بيع مساحة قدرها 1008م2 بمحافظة كفر الشيخ بقيمة إجمالية بلغت 1 مليون و8 آلاف جنيه، فضلا عن بيع 3 قطع بمحافظة الجيزة مساحتهم الإجمالية 1724 م2 فضلا عن 21 قيراط، بإجمالي مبلغ 14 مليون و607 ألف و525 جنيه، لافتا إلى أنه تم بيع 12 قطعة بمحافظة قنا مساحتهم الإجمالية 1604 م2 بقيمة إجمالية قدرها 6 مليون و239 ألف و875 جنيه.

وأشار مدير الهيئة إلي أنه تم أيضا بيع قطعتان بمحافظة الشرقية بمساحة إجمالية 378 م2 بقيمة إجمالية بلغت 311 الف و850 جنيه.

وقال الفولي إنه يجري حاليا المتابعة مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لبيع القطع والمساحات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بكافة المحافظات تنفيذا لقرار مجلس الإدارة، الخاص بالموافقة على بيع جميع المساحات غير المستغلة من أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطريق المزايدة العلنية بمقر مديرية الإصلاح الزراعي التابع لها هذه المساحات التي تخضع للأحكام الواردة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مع أحقية الهيئة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة من خارج الهيئة والجهات الرقابية تنفيذاً لمبدأ الشفافية والعلانية حال رغبتهم في ذلك.

وفي سياق متصل كلّف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة بحصر المساحات ولاية الهيئة التي تزيد على 4000 م2 على مستوى المديريات وعرض البيان المعد لدراسة استغلالها الاستغلال الأمثل.