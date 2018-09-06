"الثقافة" تكرم 26 شخصية في افتتاح مسرح عبدالوهاب بالإسكندرية

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، مسرح محمد عبدالوهاب بمدينة الثغر بعد ترميمه وتطويره وإعادة تأهيله، في التاسعة من مساء غد الجمعة، بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.

يبدأ الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن مراحل تطوير وإعادة تأهيل المسرح، ثم كلمة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يعقبه تكريم 20 شخصية ساهمت في إثراء الفنون الشعبية والاستعراضية في مصر، هم اسم المخرج المسرحي ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأسبق عبدالغفار عودة، واسم رائد مؤسسي السيرك القومي المصري أحمد سالم، اسم مدربة الوحوش المفترسة محاسن الحلو، اسم محمد خليل أحد قائدي فن الرقص الشعبي بمصر، اسم كمال نعيم أحد قائدي فن الرقص الشعبي بمصر، اسم الفنانة نيفين رامز، اسم الموسيقار علي إسماعيل، اسم فنان السيرك حامد إبراهيم رماح، اسم الفنان حسن السبكي، اسم الفنان حماده حسام الدين، مؤسس فرقة رضا الفنان القدير محمود رضا، نجمة فن الرقص الشعبي فريدة فهمي، المخرج عبدالرحمن الشافعي، الأستاذ الدكتور حمدي الجابري، المطرب محمد الحلو، مدرب الوحوش المفترسة محمد محمد محمد الحلو، الفنانون صفاء أبوالسعود، عبدالله مراد، الجداوي رمضان، نبيل مبروك، علي الجندي، سيد خاطر، مداح الرسول أحمد الكحلاوي، رضا الجمال، هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية السابق.

ثم يستعد المسرح لاستقبال العرض الضخم الجديد أوبريت "فرحانة"، من إنتاج فرقة رضا للفنون الشعبية، بطولة النجم أحمد سلامة، شاهيناز، سمسم شهاب، ماجد القلعي، مروة نصير، ليلى صدقي، بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية، تأليف محمد الصواف، ومن إخراج حسام الدين صلاح.

شملت تطوير مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية الحفاظ على هويته المعمارية المميزة وتمت إعادة بناء خشبة المسرح بالكامل لتكون أحد أكبر خشبات المسرح في مصر وزودت بأحدث أجهزة الإضاءة والصوت مع مراعاة طبيعة الموقع على كورنيش البحر مباشرة، إضافة إلى تركيب ستارة أمامية جديدة وبراقع وبناطيل معالجة بمواد ضد الحريق، وممر منحدر بصالة العرض يمينآ ويسارا لتسهيل دخول ذوي القدرات الخاصة للصالة التي تتسع لـ1000 مشاهد، كما تم إعداد المسرح لإمكانية استقبال الأنشطة السينمائية من خلال تركيب شاشات عملاقة تواكب أساليب العروض العالمية الحديثة.