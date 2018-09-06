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مي عبدالحميد: استمرار فتح باب الحجز لشقق "الإسكان الاجتماعي الحر"

مي عبدالحميد: استمرار فتح باب الحجز لشقق "الإسكان الاجتماعي الحر"

وزير الري يتفقد جاهزية محطات الصرف في البحيرة استعدادا لموسم الأمطار

وزير الري يتفقد جاهزية محطات الصرف في البحيرة استعدادا لموسم الأمطار

عاجل| سكاي نيوز: وفد الحكومة اليمنية يعلن إعادة النظر بمحادثات جنيف

عاجل| سكاي نيوز: وفد الحكومة اليمنية يعلن إعادة النظر بمحادثات جنيف

"الثقافة" تكرم 26 شخصية في افتتاح مسرح عبدالوهاب بالإسكندرية

"الثقافة" تكرم 26 شخصية في افتتاح مسرح عبدالوهاب بالإسكندرية

وزير الري يشدد على رفع الاستعدادات تحسبا لسقوط الأمطار والسيول

وزير الري يشدد على رفع الاستعدادات تحسبا لسقوط الأمطار والسيول

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

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