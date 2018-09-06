قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، إن عرض "أمر تكليف" من إنتاج الفرقة، يبدأ أولى جولاته، ابتداء من الجمعة المقبل 7 سبتمبر وحتى الثلاثاء 11 من الشهر الجاري، من محافظة بورسعيد، على مسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، في التاسعة مساء بالمجان، تحت رعاية اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

يأتي ذلك ضمن مبادرة مسرح المواجهة، التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة مايو الماضي، وبدأ تنفيذها بإنشاء شعبة مسرح المواجهة والتجوال، التي يشرف عليها المخرج محمد شرقاوي، لتكون تابعة لفرقة المسرح الحديث.

يذكر أن العرض ضمن مبادرة "اعرف جيشك"، التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية، ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب، وتتضمن المبادرة عدة فعاليات على مدار العام.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة كريم الحسيني، عزة لبيب، جهاد أبوالعينين، أحمد زكريا، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي الأصري، تقى عادل، مريم ياسين، موسيقي وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوي.