كرمت الشركة الوطنية "مصر للطيران" أوائل الجمهورية بفيلم تسجيلي خلال رحلتهم إلى ميلانو بإيطاليا، في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، فيما يعرف برحلة العمر التي تشارك في تنظميها الشركة سنويا لأوائل الطلبة، حرصا منها على تشجيعهم على المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية.

وسجلت الشركة فيديو قصير للطلاب المتفوقين، وعددهم 60 طالبا وطالبة، خلال رحلتهم.

كان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد اعتياد الشركة رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ سنوات عديدة من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية حول العالم، وهذا العام قدمت "مصر للطيران" تذاكر مجانية لـ60 طالبا من أوائل الجمهورية لزيارة عدة مدن أوروبية، تبدأ بزيارة ميلانو.

وكان في وداع الطلبة بمطار القاهرة العلاقات العامة والدعاية والإعلام والمحطة بـ"مصر للطيران" والذين أنهوا إجراءات سفر الطلبة ومشرفي الرحلة بالتنسيق مع العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وجرى استقبالهم بصالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة.