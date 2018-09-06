في تطور جديد بالقضية التي هزت قرية ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، عندما أقدم محمود نظمي على قتل طفليه "ريان ومحمد"، ألقت قوات الأمن اليوم، القبض على "رضا" شقيق محمود نظمي بالإضافة إلى 3 من أصدقائه.

وجاء قرار القبض على شقيق المتهم بقتل طفليه و3 من أصدقائه، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بالتحريض على التظاهر، ونقلت أجهزة الأمن المتهمين لعرضهم على النيابة الكلية لشمال المنصورة للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما.

وفي وقت سابق ألقت قوات الشرطة، القبض على 28 شخصا من ميت سلسيل بعد خروجهم للتظاهر بادعاء براءة المتهم بقتل طفليه، وأمر قاضي المعارضات بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وحددت محكمة جنايات المنصورة حددت جلسة محاكمة المتهم محمود نظمي محمد، يوم 21 أكتوبر المقبل أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة.

بدأت أحداث الجريمة التي هزت الشارع المصري، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، عندما ادعى محمود نظمي أنه خرج بطفليه إلى الملاهي، ثم فقدهما لتبدأ قوات الأمن رحلتها في البحث عن الطفلين.

وفي صباح ثاني أيام العيد، تلقت مديرية أمن الدقهلية إشارة من مباحث فارسكور بالعثور على طفلين تحمل أوصافهما نفس بيان الطفلين الجاري البحث عنهما، وانتقل الأب والأم إلى مشرحة مستشفى فارسكور المركزي ليفاجآ بأن الجثتين لطفليهما، وأنهما جرى العثور عليهما في نهر النيل.

وفي مساء يوم الخميس 23 أغسطس، اختفى الأب بعد ساعات من تشييع الجنازة، تاركا رسالة عثرت عليها المباحث أثناء البحث عنه كتب فيها "إما نموت زيهم أو أجيب حقهم" وظل مختفيا حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، وسلم نفسه في مركز شرطة ميت سلسيل ليتم البدء في التحقيق معه من قبل مباحث مديرية الأمن وفريق البحث الجنائي.

وفجر الأب مفاجأة أثناء التحقيق معه، حيث اعتراف الأب بقتل طفليه وبأشياء أخرى وأنه يعاني من اضطرابات نفسيه، وأنه يتعاطى مواد مخدرة، وفي انتظار عرضه على النيابة العامة لتسجيل اعترافاته في محضر تحقيق رسمي.

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