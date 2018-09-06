وزيرة البيئة تصل إلى البحيرة لتفقد منظومة تطوير مكامير الفحم النباتي

وصلت منذ قليل، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة البحيرة، برفقتها الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شؤ ون البيئة، لتفقد منظومة تطوير مكامير الفحم النباتي المطورة بمنطقة أرض السباخ بمركز رشيد.

واستقبلها كلا من الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ،، ومحمد عباسي، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد، والمهندس أيمن شتا، رئيس قطاع شؤون الفروع الإقليمية، والمهندس سعد الزامل، رئيس فرع شؤون البيئة بالبحيرة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتفقد وزيرة البيئة، حملة قياس عوادم السيارات على طريق "رشيد - دمنهور"، وتتابع عملية فرم قش الأرز بأحد موقع التجميع، وتعقد لقاء مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لمناقشة المشاكل البيئية وطرق حلها.