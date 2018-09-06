الصين غاضبة من بريطانيا بسبب مرور سفينة حربية قرب جزر في بحرها الجنوبي

الصين غاضبة من بريطانيا بسبب مرور سفينة حربية قرب جزر في بحرها الجنوبى

انتقدت الصين بريطانيا الخميس بسبب إرسالها سفينة حربية بالقرب من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حيث بنت الصين منشآت عسكرية رغم مطالبة دول أخرى بأحقيتها في مياه البحر.

وأرسلت الولايات المتحدة وحلفاؤها مؤخراً طائرات وسفن حربية إلى المنطقة في عمليات "حرية الملاحة" التي تهدف إلى بعث رسالة إلى بكين بتأكيد حقها بموجب القانون الدولي بالمرور في المياه المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أن سفينة "البيون" البحرية دخلت المنطقة في 31 أغسطس وابحرت بالقرب من سلسلة جزر باراسيل المعروفة في الصين باسم زيشا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان لوكالة فرانس برس ان السفينة "دخلت المياه الاقليمية لجزر زيشا الصينية دون اذن من الحكومة الصينية".

واضاف "البحرية الصينية تحققت من السفينة طبقا للقانون وطلبت منها المغادرة.

وتقدمت وزارة الخارجية باحتجاج أعربت فيه عن "استيائها الشديد". وقال المتحدث إن "الصين تدعو بريطانيا بقوة إلى وقف مثل هذه الاستفزازات فورا حتى لا تضر بوضع العلاقات الثنائية والسلام والاستقرار الإقليمي".

ونشرت بكين مجموعة من القطع العسكرية من بينها صواريخ مضادة للسفن وصواريخ ارض جو وأجهزة تشويش الكترونية في بحر الصين الجنوبي حيث بنت جزراً صغيرة وغيرها من المنشآت البحرية في مرافق عسكرية محصنة، بحسب مسؤولين اميركيين.

وفي مايو وضعت الصين مقاتلات كبيرة في جزيرة "وودي ايلاند" في جزر الباراسيل في عرض للقوة العسكرية بهدف تأكيد أحقيتها في المنطقة.

وتضم جزيرة وودي أكبر قاعدة صينية في سلسلة الجزر التي تزعم فيتنام وتايوان كذلك أحقيتها فيها.

وتؤكد بكين أحقيتها في معظم أجزاء البحر الغني بالموارد والذي تمر من خلاله تجارة بقيمة 5 ترليون دولار سنوياً، كما تزعم كل من بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام أحقيتها في مياه البحر.