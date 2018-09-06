تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عددا من الأقسام بمستشفى المنصورة الدولي للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد شاروبيم، أن الاهتمام بالمنظومة الصحية في مقدمة اهتمامات الحكومة، وأنه لن يدخر جهدا في توفير كافة مستلزمات وأجهزة المستشفيات وجميع الأدوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن أداء الكوادر البشرية من أطباء وفرق تمريض أهم من المعدات والأجهزة، مشيرا لهم أن المرضى أمانة بين أيديكم فصونوا الأمانة، مؤكدا أن المستشفى الدولي بالمنصورة صرح طبي متميز وأنه لابد من التعاون بين كافة القطاعات الصحية بالمحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية، على تلبية كافة قرارات العلاج على نفقة الدولة مهما كانت تكلفتها، وأنه ليس من المسموح وجود عجز في أي أدوية بأي من المستشفيات بنطاق المحافظة.

وأشار شاروبيم، إلى أن الدقهلية أولى المحافظات في القضاء على قوائم الانتظار وأن المستشفى الدولي بالمنصورة قادر على استقبال الحالات من المحافظات الأخرى.

وكلف المحافظ، خلال جولته الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق عرفات، مدير المستشفى، بإنهاء إجراءات أحد المترددين وإجراء العملية خلال أسبوع.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن مستشفى المنصورة الدولي بها ماكينة غسيل كلوي لطوارئ الأطفال هي الأولى في مصر وأنه أول مستشفى يجري الغسيل داخل العناية المركزة.

وفي ختام زيارته أن الاهتمام بالرعاية الصحية في مقدمة اهتمامات الحكومة وخاصة للبسطاء وأصحاب الاحتياجات وكافة المواطنين.