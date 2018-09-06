أصيب 17 شخصا بحروق متفرقة، اليوم، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلي في أثناء الطهي لأحد الأفراح بقرية "سرسو الدنابيق" التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزيني مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من أهالي قرية سرسو الدنابيق التابعة لدائرة المركز بنشوب حريق في منزل خالد سيد شلبي، وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى موقع الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص إصابة 17 شخصا بحروق متفرقة من الدرجة الثالثة، أثناء الطهي والإعداد لغداء بأحد الأفراح ليلة "الحنة" بالقرية، ونتيجة لتسرب الغاز من أحد الأسطوانات المنزلية اندلعت النيران بالمنزل وانفجرت الأسطوانة.

ونقل المصابون إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.