توجه وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جبيهو، ووزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى، ووزير الخارجية الأريتري عثمان صالح، صباح اليوم، لدول القرن الإفريقي للوساطة بين إريتريا وجيبوتي، ويأتي هذا التحرك بعد أن توصل قادات دول الثلاث إلى توافق في الآراء لإحلال السلام في القرن الإفريقي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء مع المسؤولين الجبوتيين حول إعادة علاقات البلدين إلى طبيعتها، وتتنازع إريتريا وجيبوتي بشأن حدودهما المشتركة، لا سيما بجبل دميرا، ووقعت ثيوبيا وإريتريا والصومال اتفاق إعلان مشترك حول التعاون الشامل أمس.

وعقد توقيع اتفاق إعلان مشترك حول التعاون الشامل بين رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس افورقي والرئيس الصومالي محمد عبدالله في القمة الثلاثية على تعزيز العلاقات الإقليمية في أسمرة.

ووافقت حكومات إثيوبيا والصومال وإريتريا، في تعزيز العلاقات التاريخية وتحقيق أهدافها النبيلة لتعزيز التعاون الشامل من أجل شعوبها، وبناء العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمنية وثيقة، والعمل في التنسيق من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وإنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتنسيق الإعلان المشترك.