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عاجل| ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لـ 44.4 مليار دولار

عاجل| ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لـ 44.4 مليار دولار

توقيع الكشف الطبي على 1542 حالة بقرية الناصرية في المنيا

توقيع الكشف الطبي على 1542 حالة بقرية الناصرية في المنيا

إحالة موظفين اثنين للتحقيق تغيبا عن العمل دون إذن في المنيا

إحالة موظفين اثنين للتحقيق تغيبا عن العمل دون إذن في المنيا

"الحرية للفلكلور" تشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

"الحرية للفلكلور" تشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

توقيع اتفاق تعاون بين أثيوبيا وإريتريا والصومال

توقيع اتفاق تعاون بين أثيوبيا وإريتريا والصومال

لـ"المنسحبين".. ضوابط وخطوات سحب مقدم حجز شقة بالإسكان الاجتماعي

لـ"المنسحبين".. ضوابط وخطوات سحب مقدم حجز شقة بالإسكان الاجتماعي

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